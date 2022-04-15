Отелям Египта предложили принимать оплату в рублях

Российско-Египетский деловой совет выступил за оплату в рублях в отелях Египта

Председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов предложил египетским отельерам принимать оплату за проживание россиян в рублях. Об этом сообщают «Известия».

«Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться», — заявил глава совета и отметил, что до тех пор, пока подобное решение не примется, любое путешествие для отечественных туристов является проблематичным.

По словам Орлова, до авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году отели Хургады и Шарм-эш-Шейха подпольно принимали рубли. Специалист подчеркнул, что такого рода схемы следует «‌‎выводить в правовое поле», однако для этого нужен рабочий механизм.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Египет после возобновления авиакомпанией Egypt Air прямых рейсов между Москвой и Каиром. Цена билета в одну сторону на одного пассажира с вылетом в середине апреля начинается от 835 долларов (66,4 тысячи рублей). Перелет в Каир с отправлением 30 апреля обойдется в такую же сумму.