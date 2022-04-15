Колумбийцу вменили массовую рассылку фейков о российской армии на Украине

СКР предъявил обвинение колумбийцу в массовой рассылке фейков о действиях ВС РФ на Украине

Следователи предъявили обвинение гражданину Колумбии Хиральдо Сараю Альберто Энрике в массовой рассылке фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчине вменяется статья 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации»). По данным следствия, с 9 по 18 марта 2022 года иностранец по указанию своих руководителей из-за рубежа подготовил и спрятал в московском торговом центре мобильные устройства, с которых шла массовая рассылка абонентам российских операторов связи ложных сообщений. Правоохранители нашли шесть смартфонов, рассылавших СМС-сообщения. Их работа заблокирована.

По месту жительства обвиняемого проведен обыск, в результате изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Колумбиец арестован по решению суда. Он был задержан 11 апреля в Москве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.