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Женщина лишила подругу пяти миллионов рублей и расстроила ее свадьбу

Жительница Великобритании Хелен Дав обманула подругу и расстроила ее свадьбу

Фото: Kim Baker

Жительница Великобритании Хелен Дав обманула свою подругу Ким Бейкер, лишила ее 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей) и расстроила ее свадьбу. Об этом рассказала сама пострадавшая изданию The Sun.

Все началось, когда Дав рассказала Бейкер, что отвечает за усыновление детей в местном совете, и предложила замолвить за нее словечко. Бейкер давно мечтала о подобной работе и с радостью согласилась. Собеседование проходило по электронной почте, затем ей пришло уведомление, что она принята.

Шел месяц за месяцем, а Бейкер так и не сказали выходить на работу, только давали ей небольшие поручения. У работодателя всегда находились отговорки: то компьютерный сбой, то непогода. Женщина подумывала о том, чтобы устроиться на другую работу, однако подруга ее отговорила. Она пообещала, что совет задним числом рассчитает все зарплаты за месяцы ее ожидания.

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За время простоя Бейкер потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов, а у ее семьи начались финансовые проблемы. В итоге женщина решила обратиться в местный совет лично и обнаружила, что Дав там не работает.

Из-за убытков Бейкер пришлось отменить свадьбу, а Дав попала под суд. Как выяснилось, чтобы провернуть обман, она сделала фальшивое удостоверение личности и выдавала себя за 15 различных работников совета. Причины своего поступка Дав так и не объяснила, но финансовой выгоды он ей не принес. Женщину приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что муж потребовал от жены забрать половину денег у выигравшей в лотерею подруги. Как оказалось, именно она купила приятельнице счастливый билет.

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Рузанна Акмалтдинова
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