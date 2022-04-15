Женщина лишила подругу пяти миллионов рублей и расстроила ее свадьбу

Жительница Великобритании Хелен Дав обманула подругу и расстроила ее свадьбу

Жительница Великобритании Хелен Дав обманула свою подругу Ким Бейкер, лишила ее 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей) и расстроила ее свадьбу. Об этом рассказала сама пострадавшая изданию The Sun.

Все началось, когда Дав рассказала Бейкер, что отвечает за усыновление детей в местном совете, и предложила замолвить за нее словечко. Бейкер давно мечтала о подобной работе и с радостью согласилась. Собеседование проходило по электронной почте, затем ей пришло уведомление, что она принята.

Шел месяц за месяцем, а Бейкер так и не сказали выходить на работу, только давали ей небольшие поручения. У работодателя всегда находились отговорки: то компьютерный сбой, то непогода. Женщина подумывала о том, чтобы устроиться на другую работу, однако подруга ее отговорила. Она пообещала, что совет задним числом рассчитает все зарплаты за месяцы ее ожидания.

За время простоя Бейкер потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов, а у ее семьи начались финансовые проблемы. В итоге женщина решила обратиться в местный совет лично и обнаружила, что Дав там не работает.

Из-за убытков Бейкер пришлось отменить свадьбу, а Дав попала под суд. Как выяснилось, чтобы провернуть обман, она сделала фальшивое удостоверение личности и выдавала себя за 15 различных работников совета. Причины своего поступка Дав так и не объяснила, но финансовой выгоды он ей не принес. Женщину приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что муж потребовал от жены забрать половину денег у выигравшей в лотерею подруги. Как оказалось, именно она купила приятельнице счастливый билет.