В Казани состоялся отборочный тур VII республиканского фестиваля «Балкыш»

Отборочный тур VII фестиваля самодеятельных артистов среди ветеранов состоялся в Казани

Отборочный тур VII Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние» состоялся в Казани. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, праздничные мероприятия прошли в Доме культуры имени Ленина. Отмечается, что пожилые артисты соревновались в следующих номинациях: «Автор-исполнитель», «Художественное слово», «Эстрадный вокал» и «Хореография».

«Фестиваль — это уникальный проект для людей старшего возраста, настоящий праздник для наших ветеранов, который они с нетерпением ждут каждый год. Люди пожилого возраста открывают в себе много талантов, участвуя в нашем конкурсе», — подчеркнула председатель комиссии Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татьяна Кузьменкова.

Известно, что всего в предварительных прослушиваниях приняло участие более 20 тысяч человек, а в заключительный этап прошли около трех тысяч человек. В 2022 году конкурс посвятили 35-летию региональной общественной организации ветеранов Татарстана.

«За время своего существования фестиваль занял достойное место в культурной жизни республики, завоевав любовь и признание участников и зрителей», — высказалась в заключение Кузьменкова и добавила, что гала-концерт фестиваля пройдет 29 апреля в концертном зале Татарской филармонии.

Ранее сообщалось, что камчатский зимний фестиваль «Берингия» получил президентский грант в размере почти 10 миллионов рублей. Губернатор региона Владимир Солодов добавил, что средства также выделят на расширение проекта «Берингия — лицом к лицу с Севером»