Четыре крупных фестиваля пройдут в Тульской области в 2022 году

Театральный фестиваль «Толстой» и фестиваль крапивы пройдут в Туле в 2022 году

В Тульской области в 2022 году планируют провести четыре фестиваля. Как уточняет со ссылкой на главу Минкульта области Татьяну Рыбкину «Интерфакс», речь идет о XIX фестивале крапивы, международном театральном фестивале «Толстой», а также «Кремлевских сезонах» и культурном мероприятии «Тула — мастерская России».

Об имеющихся планах Рыбкина рассказала в ходе форума «Музейные маршруты России», который проводится в государственном подмосковном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Глава ведомства указала, что в регионе работают 114 музеев. По ее словам, культурные учреждения и музейные кластеры созданы в 22 муниципальных образованиях региона. Они являются частью 8 музейных маршрутов, таких как «Вересаевский променад», «Императорский маршрут», «Засечный маршрут», «Музейный квартал», «Куликовский маршрут», Тургеневский и Бунинский маршруты.

«Одна из лучших наших практик — музейный проектный офис, который объединяет ведущих региональных и федеральных экспертов и представителей творческих индустрий», — добавила она, заверив, что при организации экспозиций и передвижных выставок используются передовые подходы.

Агентство отмечает, что в 2021 году Тульскую область посетили более миллиона туристов.

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