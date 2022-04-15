ФСБ показала видео задержания готовивших теракт на военных объектах под Калугой

ФСБ показала на видео компоненты СВУ, изъятые у задержанных за подготовку теракта

ФСБ показала видео задержания четырех членов запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», готовивших теракты на военных объектах под Калугой. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание RT.

На кадрах сотрудники ФСБ с помощью ломика и грубой силы врываются в квартиру, после чего приказывают всем лечь на пол. После того, как все подозреваемые оказываются на полу, оперативники извлекают из под ванны синий тазик. Внутри компоненты для сбора самодельного взрывного устройства (СВУ), включающие в себя пластиковую бутылку с примотанными скотчем в качестве поражающих элементов саморезами.

Ранее 15 апреля сообщалось, что в Калужской области ФСБ задержала четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».