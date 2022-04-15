В Грузии сообщили о готовящемся нападении на члена делегации на Украине

СГБ Грузии начала расследование готовящегося нападения на члена делегации на Украине

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование возможного готовящегося нападения на члена грузинской делегации, которая отправилась на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании информации, полученной Службой госбезопасности, начато расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса [Грузии], что подразумевает нападение на государственное политическое должностное лицо», — сообщили в СГБ и добавили, что информация об этом уже направлена украинским коллегам.

О предполагаемых провокациях в отношении делегации из Грузии ранее заявлял вице-спикер парламента страны Георгий Вольский. По его словам, за этим стоят представители оппозиционной партии «Единое национальное движение». Депутаты этой политсилы отказались войти в состав делегации для поездки на Украину. При этом Вольский не уточнил, что именно могло произойти с депутатами.

Ранее стало известно, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили решил посетить Украину, несмотря на разногласия украинских и грузинских властей. В состав делегации для поездки в республику вошли восемь депутатов, в том числе и четыре оппозиционных парламентария.

8 апреля Папуашвили заявлял, что отказывается ехать на Украину. Причиной стало заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Тбилиси якобы ведет переговоры с Москвой о налаживании контрабанды оружия.