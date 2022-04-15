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В Грузии сообщили о готовящемся нападении на члена делегации на Украине

СГБ Грузии начала расследование готовящегося нападения на члена делегации на Украине

Фото: ssg.gov.ge

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование возможного готовящегося нападения на члена грузинской делегации, которая отправилась на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании информации, полученной Службой госбезопасности, начато расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса [Грузии], что подразумевает нападение на государственное политическое должностное лицо», — сообщили в СГБ и добавили, что информация об этом уже направлена украинским коллегам.

О предполагаемых провокациях в отношении делегации из Грузии ранее заявлял вице-спикер парламента страны Георгий Вольский. По его словам, за этим стоят представители оппозиционной партии «Единое национальное движение». Депутаты этой политсилы отказались войти в состав делегации для поездки на Украину. При этом Вольский не уточнил, что именно могло произойти с депутатами.

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Ранее стало известно, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили решил посетить Украину, несмотря на разногласия украинских и грузинских властей. В состав делегации для поездки в республику вошли восемь депутатов, в том числе и четыре оппозиционных парламентария.

8 апреля Папуашвили заявлял, что отказывается ехать на Украину. Причиной стало заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Тбилиси якобы ведет переговоры с Москвой о налаживании контрабанды оружия.

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Алевтина Запольская
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