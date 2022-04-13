Спикер парламента Грузии изменил мнение о поездке на Украину

Спикер парламента Грузии Папуашвили поедет на Украину, несмотря на разногласия с Киевом

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили изменил мнение о поездке на Украину и планирует в ближайшее время посетить страну. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня уже была коммуникация с моим коллегой (спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком — прим. «Ленты.ру»), и я подтвердил ему свою готовность к визиту на Украину. <...> Я еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа является нашим человеческим и историческим долгом, и мы выполним этот долг», — заявил Папуашвили.

Ранее спикер заявлял, что отказался от поездки на Украину, и, в частности, в город Буча, из-за разногласий с правительством Украины. Причиной стали обвинения Киева в том, что Тбилиси якобы ведет переговоры с Москвой о налаживании контрабанды для провоза оружия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг обвинения украинских властей, назвав их клеветой. Он подчеркнул, что в режиме реального времени следит за ситуацией и получает данные о передвижении грузов по территории страны.