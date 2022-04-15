Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай заявил о подрыве политической основы отношений США и КНР из-за Тайваня

КНР заявила о подрыве отношений с США из-за визита американских конгрессменов на Тайвань

Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Визит американских конгрессменов на Тайвань подрывает политическую основу отношений США и КНР. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, его цитирует РИА Новости.

«Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе», — сказал он.

Материалы по теме:
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

В ответ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня. Для проведения учений НОАК направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом
Врачи раскрыли опасность кистей для макияжа
Отелям Египта предложили принимать оплату в рублях
В России выявили 11 432 случая коронавируса
Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия
Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию
В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы
Французский футболист описал Головина двумя словами
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Сенатор заявил о военных НАТО среди пленных на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.