Китай заявил о подрыве политической основы отношений США и КНР из-за Тайваня

КНР заявила о подрыве отношений с США из-за визита американских конгрессменов на Тайвань

Визит американских конгрессменов на Тайвань подрывает политическую основу отношений США и КНР. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, его цитирует РИА Новости.

«Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе», — сказал он.

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

В ответ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня. Для проведения учений НОАК направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.

