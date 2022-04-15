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Названы самые раздражающие черты характера коллег

Superjob: россияне назвали сплетников самыми раздражающими коллегами

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Портал Superjob провел опрос, в ходе которого россияне перечислили черты характера, которые их раздражают в коллегах. Речь шла как о сотрудниках в офисе, так и на удаленке, сообщил РБК со ссылкой на исследование.

Опрос работающего населения показал, что люди стали терпимее к тем, с кем трудятся, но все же есть черты характера, которые выводят из себя.

Те, кто работает в офисе, назвали самыми раздражающими коллегами сплетников, а также тех, кто любит много болтать. Работающих на удаленке выводят из себя коллеги, игнорирующие сообщения и нарушающие дисциплину, говорится в исследовании.

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Однако многие респонденты признались, что их вообще ничто не раздражает в тех, с кем они работают: среди офисных сотрудников такой ответ дали 23 процента, среди тех, кто на удаленке, — 44 процента. При этом мужчины меньше обращают внимание на недостатки коллег, чем женщины.

Также раздражающими факторами, кроме сплетен, назвали курение, халатность, лень, обеды и чаепития на рабочем месте. Среди недостатков, названных минимальным количеством участников опроса, стали: медлительность, хамство, опоздания, бесцеремонность.

Люди, трудящиеся удаленно, признались, что, кроме нарушения дисциплины, их раздражают звонки и деловые письма после окончания рабочего дня, а также недоступность для связи и непунктуальность.

Ранее популярный комик перечислил раздражающие черты характера женщин. Андрей Бебуришвили не приемлет в девушках нескромность, жадность, злость, алчность и эгоистичность.

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Вера Владзиевская
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