Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР

Журналист Коц сообщил о применении дронов Switchblade против танков ВС РФ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американские дроны-камикадзе Switchblade в направлении Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали позиции российских танкистов, однако не нанесли урона. «Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», — написал Коц.

Ранее Пентагон отчитался о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.