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Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России

Поп-певец Сергей Лазарев назвал фейком информацию о своем отъезде из России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский поп-певец Сергей Лазарев заявил, что не уезжал из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее отдельные СМИ распространяли информацию о том, что артист якобы уехал из страны. Лазарев опроверг эти слухи, назвав их абсурдом. Исполнитель также высказался за введение ответственности за распространение фейков о публичных людях.

«Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг», — написал 39-летний певец, подчеркнув, что не планирует уезжать из страны.

Ранее эстрадный певец Стас Пьеха ответил на слухи об отъезде из России. Пьеха отметил, что не покидал страну. Так, музыкант опроверг сообщения отдельных СМИ о том, что он уехал к отцу в Прибалтику. «Я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — сказал Пьеха, отметив, что желает увидеться с отцом, но не за границей, а в Москве.

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Сергей Равин
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