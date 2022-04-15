В ЛДПР захотели запретить руководящие посты для бывших членов других партий

ЛДПР может запретить занимать руководящие посты бывшим членам других российских партий

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) может запретить занимать руководящие посты экс-членам других российских партий. Об этом заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин, передает РИА Новости.

Как пояснил Дюпин, соответствующую поправку захотели внести в устав партии, ее могут обсудить уже на ближайшем съезде. По его словам, такое предложение возникло в связи с информацией по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР.

Ранее представители ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Там отметили, что готовы принять «уважаемого и значимого человека», но руководство партии избирается съездом.