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В ЛДПР захотели запретить руководящие посты для бывших членов других партий

ЛДПР может запретить занимать руководящие посты бывшим членам других российских партий

Фото: агентство «Москва»

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) может запретить занимать руководящие посты экс-членам других российских партий. Об этом заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин, передает РИА Новости.

Как пояснил Дюпин, соответствующую поправку захотели внести в устав партии, ее могут обсудить уже на ближайшем съезде. По его словам, такое предложение возникло в связи с информацией по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР.

Ранее представители ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Там отметили, что готовы принять «уважаемого и значимого человека», но руководство партии избирается съездом.

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Марина Совина
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