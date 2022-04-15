Сотрудникам МЧС разрешат выдавать оружие в случае угрозы

Сотрудникам МЧС России в случае реальной угрозы будут выдавать оружие

Сотрудникам МЧС России, в случае реальной угрозы, будут выдавать оружие для защиты жизни и здоровья. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС .

Так, изменения внесены в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». В частности, МЧС России включили в список министерств и ведомств, которые могут выдавать оружие. Согласно документу, выдавать оружие и боеприпасы будут начальники территориальных органов и спасательных воинских формирований МЧС.

1 марта в России начали действовать более строгие правила получения разрешения на оружие. В частности, это касается прохождения медицинского осмотра. Кроме того, Росгвардия получила возможность проверять факт его прохождения в режиме реального времени.