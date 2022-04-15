В ЛНР сообщили о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске

МГБ ЛНР сообщило, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт в Луганске

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) сообщило о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным ведомства, центры информационно-психологических операций украинских спецслужб распространяют в соцсетях и рассылают в мессенджерах сообщения с призывом выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади Луганска.

Номера телефонов, с которых поступают сообщения, привязаны к оператору «Водафон Украина». Сообщения поступали с подконтрольной Киеву территории страны, уточнили в МГБ ЛНР. Также в ведомстве заявили, что получили данные о том, что спецслужбы планировали совершить теракт в момент предполагаемого скопления людей в центре города.

В начале марта МГБ ЛНР сообщило о задержании двух агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, они планировали совершить серию терактов на территории республики и в России. Отмечается, что агентов задержали при попытке перевезти оружие и боеприпасы.

Позже стало известно, что сдавшийся в плен офицер Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал о подготовке диверсионных групп для терактов на территориях страны, освобожденных от националистов.