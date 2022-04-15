Российские ПВО сбили обстрелявший Брянскую область украинский вертолет

Российская система С-400 уничтожила обстрелявший село Климово под Брянском украинский Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8, который совершил атаку на жителей населенного пункта Климово в Брянской области. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ПВО сбили Ми-8 в районе населенного пункта Городня Черниговской области — военный вертолет возвращался на авиабазу, он был ликвидирован зенитным ракетным комплексом С-400 .

Конашенков также доложил, что за ночь оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил (ВС) России уничтожила 13 украинских военных объектов. Среди них числятся два склада ракетно-артиллерийского вооружения и десять районов, где был сосредоточен личный состав и военная техника ВСУ.

Село Климово в Брянской области обстреляли со стороны Украины в четверг, 14 апреля. Пострадали восемь человек — среди них ребенок 2020 года рождения, которого транспортировали в Москву, и беременная женщина. Тяжелую травму также получила 70-летняя жительница села, которой уже провели операцию, — ей оторвало ногу.

По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, из-за обстрела были повреждены два жилых дома в поселке. В Следственном комитете заявили, что ВСУ нанесли не менее шести авиаударов с помощью двух боевых вертолетов, которые были снабжены тяжелым наступательным вооружением.

13 апреля Минобороны предупредило о возможном ударе по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае продолжения украинскими войсками атак по объектам на территории России. Конашенков заявил, что в оборонном ведомстве видят попытки диверсий в атаках ВСУ.