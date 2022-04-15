Моргенштерн подаст жалобу на преследующего его из-за тату майора

Рэпер Моргенштерн подаст жалобу на майора из Набережных Челнов из-за дела о наркотиках

Российский рэпер Моргенштерн подаст жалобу на майора из Набережных Челнов, преследующего его из-за татуировок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.

По словам юриста, изначально дело в отношении артиста было возбуждено из-за пропаганды наркотиков в текстах песен. «Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках», — сказал Жорин.

В феврале стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Ранее в пятницу, 15 апреля, сообщалось, что сотрудницу полиции в Улан-Удэ наказали из-за привлечения артиста по делу о пропаганде наркотиков. Полицейская возбудила административное дело из-за трех опубликованных в интернете клипов артиста. В дальнейшем она нарушила административное законодательство и была привлечена к дисциплинарной ответственности непосредственным руководителем.