В Москве рассказали о минимальном уровне госпитализаций с коронавирусом

Заммэра Ракова сказала, что Москва вышла на минимальный уровень госпитализаций с COVID-19

Москва вышла на минимальный уровень госпитализаций с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

По словам Раковой, в столице минимальные показатели — 800-900 заболевших — фиксируются уже несколько недель. Ежедневно в Москве госпитализируют от 170 до 190 человек. «А это минимум практически за весь период пандемии», — сказала она.

Заммэра добавила, что на данный момент объективных причин, говорящих о возможном всплеске заболеваемости, не наблюдается.

В России более месяца фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вероятность возникновения новой волны коронавируса в стране еще существует.