Стало известно о прибытии около 2000 наемников в Запорожье

В Запорожье прибыли около 2000 иностранных наемников

В Запорожье прибыли около 2000 иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник.

Как стало известно из сообщения источника, наемники, прибывшие на подконтрольную киевскому режиму территорию Запоррожья, распределены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию. Среди них есть бойцы из исламских стран, включая Турцию и Азербайджан.

Отмечается, что изначально группу наемников предполагалось отправить на деблокаду Мариуполя. Однако, говорится в сообщении, город перешел под контроль Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России (ВС РФ), в связи с чем иностранных бойцов теперь могут перебросить на авдеевское направление, где силы НМ ДНР и ВС РФ приступили к штурмовым и наступательным действиям.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в плен сдались военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера.