Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвал идеальный напиток для борьбы со стрессом

Психолог Владимир Шляпников назвал травяной чай лучшим напитком для борьбы со стрессом

Фото: Massimo Rinaldi / Unsplash

Психолог Владимир Шляпников назвал травяной чай идеальным напитком для борьбы со стрессом и тревожностью. Эксперт отметил в беседе с «Известиями», что в аптеках представлены несколько вариантов травяных сборов, которые продают без рецепта.

Психолог напомнил, что в сложившихся социальных и общественно-политических реалиях переживать совершенно нормально. Однако, предупредил он, чтобы избежать затяжного стресса, возникновения депрессии и прочих проблем со здоровьем, следует придерживаться простых правил.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Шляпников отмечает, что главные роли в борьбе со стрессом играют правильное питание и спорт. С последним, по его словам, важно не перестараться. Меню должно быть сбалансированным и качественным, обязательно нужно пить витамины, напоминает эксперт.

Полноценный сон также помогает снизить уровень тревожности, и здесь, подчеркивает психолог, на помощь как раз и приходят травяные чаи, которые в идеале нужно пить на ночь.

Эксперт также отметил, что для сохранения крепких нервов эффективны длительные прогулки на свежем воздухе. В завершение психолог рекомендовал вести дневники и больше общаться с близкими, с которыми можно обсудить душевные переживания.

Ранее эксперты назвали еще один действенный способ борьбы со стрессом — и это не таблетки. Психолог Алекс Димитриу уверен, что сделать нервную систему крепкой помогает средиземноморская диета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»
В ДНР против сотрудников ОБСЕ возбудили дело по факту шпионажа
Нутрициолог назвала диеты бесполезными
Мадс Миккельсен прокомментировал замену Джонни Деппа в «Фантастических тварях»
Российский олигарх покинул совет директоров своей компании из-за санкций
Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой
В России заблокировали сайт радиостанции RFI
Роднина назвала убогим спорт без россиян
Российскому танку Т-80 удалось выдержать попадание нескольких ракет ВСУ
В поведении Байдена увидели возможную опасность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.