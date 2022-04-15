Психолог назвал идеальный напиток для борьбы со стрессом

Психолог Владимир Шляпников назвал травяной чай лучшим напитком для борьбы со стрессом

Психолог Владимир Шляпников назвал травяной чай идеальным напитком для борьбы со стрессом и тревожностью. Эксперт отметил в беседе с «Известиями», что в аптеках представлены несколько вариантов травяных сборов, которые продают без рецепта.

Психолог напомнил, что в сложившихся социальных и общественно-политических реалиях переживать совершенно нормально. Однако, предупредил он, чтобы избежать затяжного стресса, возникновения депрессии и прочих проблем со здоровьем, следует придерживаться простых правил.

Шляпников отмечает, что главные роли в борьбе со стрессом играют правильное питание и спорт. С последним, по его словам, важно не перестараться. Меню должно быть сбалансированным и качественным, обязательно нужно пить витамины, напоминает эксперт.

Полноценный сон также помогает снизить уровень тревожности, и здесь, подчеркивает психолог, на помощь как раз и приходят травяные чаи, которые в идеале нужно пить на ночь.

Эксперт также отметил, что для сохранения крепких нервов эффективны длительные прогулки на свежем воздухе. В завершение психолог рекомендовал вести дневники и больше общаться с близкими, с которыми можно обсудить душевные переживания.

Ранее эксперты назвали еще один действенный способ борьбы со стрессом — и это не таблетки. Психолог Алекс Димитриу уверен, что сделать нервную систему крепкой помогает средиземноморская диета.