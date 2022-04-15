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Россияне начали продавать квартиры в рассрочку

Риелтор Летенков рассказал о новой схеме реализации жилья на вторичном рынке

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Дорогая ипотека стимулирует продавцов квартир на вторичном рынке идти на нестандартные шаги: в крупных российских городах начали появляться объявления о продаже недвижимости в рассрочку, когда владельцы допускают возможность оплаты объекта по частям. Новую схему реализации жилья оценил риелтор Валерий Летенков, экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалиста, в апреле 2022 года на вторичном рынке Москвы продается 33,7 тысячи объектов, исключая апартаменты. При этом 0,1 процента или 34 объявления указывают на то, что собственник готов дать рассрочку покупателю. Аналогичные предложения встречаются в Санкт-Петербурге. В описании квартиры обычно указывается сумма первого взноса, а далее написано, что в течение пяти лет предполагается получение оставшихся денег.

«Количество таких предложений может вырасти. Но ситуация с ними не так проста, как кажется. Важно сказать, что такие объекты продаются с помощью рассрочки из-за того, что на их приобретение невозможно получить ипотеку. Ранее практика рассрочки платежа за объект также присутствовала, но она в большинстве своем применялась к коммерческим объектам», — рассказал Летенков.

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По мнению риелтора, продавцу в целом невыгодно продавать объект по договору рассрочки платежа. Зачастую квартиры по подобной схеме реализуют «не от хорошей жизни, а из-за каких-то других долговых обязательств», указал эксперт. Покупатель в такой ситуации рискует столкнуться с банкротством собственника объекта.

Ранее Летенков заявил, что снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше. Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в столице в ипотеку, — 70-80 процентов.

Нина Ташевская
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