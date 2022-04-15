Глава ЦРУ выразил опасение о применении Россией ядерного удара по Украине

Глава ЦРУ заявил об опасности применения Россией тактического ядерного удара по Украине

Администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе возможного применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава ЦРУ США Ульям Бернс, сообщает «Би-би-си».

Директор управления внешней разведки выразил опасение, что российская сторона может нанести удар по украинской территории тактическими или малым ядерным боеприпасом из-за «возможного отчаяния президента [России Владимира] Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись».

Однако Бернс указал, что не располагает сведениями о перемещении вооружений, которые бы указывали на подобные планы.

Ранее глава ЦРУ заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке. «[Это] более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — подчеркнул Бернс.