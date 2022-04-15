В Екатеринбурге изобрели маску виртуальной реальности для бассейна

Предприниматели из Екатеринбурга создали маску виртуальной реальности для бассейна

Предприниматели из Екатеринбурга создали проект VRDiver, позволяющий совместить плавание в бассейне с путешествием в виртуальной реальности. Об этом сообщает портал 66.ru.

Так, разработчики сделали маску виртуальной реальности, которая дает возможность пловцам смотреть видео под водой.

«Мы создали систему с полной синхронизацией, полным погружением: человек чувствует воду, он плывет именно в том направлении, куда смотрит. То есть наша система буквально позволяет плавать в виртуальной реальности», — рассказала сооснователь и исполнительный директор проекта VRDiver Евгения Панасова.

По ее словам, изначально компания планировала производить маски для аквапарков, однако позже их стали выпускать для людей, которые учатся плавать. Панасова пояснила, что в маске у людей смещается фокус внимания со страха воды на любопытство и желание исследовать цифровой мир.

Ранее в апреле стало известно, что в Кабардино-Балкарии в рамках проекта «По зову предков» появится виртуальный музей архитектуры. Основой для него будет взято древнее родовое поселение Кюнлюм, наиболее сохранившееся селение на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.