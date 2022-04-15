Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой

В Ленобласти 51-летнего безработного и 36-летнего водителя осудили за убийство пары

Ленинградский областной суд приговорил двоих жителей Санкт-Петербурга, 51-летнего безработного Николая Тимонена и 36-летнего водителя Жаргала Жанчипова, к 21 и 19 годам колонии соответственно за убийство знакомой пары. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также их признали виновными в разбое, краже, уничтожении чужого имущества путем поджога и угоне автомобиля. В ходе судебного разбирательства фигуранты отрицали причастность и перекладывали вину друг на друга, однако гособвинитель предоставил неопровержимые доказательства того, что преступление было продумано заранее.

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 апреля фигуранты обманным путем заманили мужчину и женщину в безлюдное место на территории промзоны Горелово в Ломоносовском районе. По сведениям 47news.ru, потерпевших позвали туда под предлогом поиска редких металлов.

Там злоумышленники сначала избили своих жертв, а затем плотно обмотали их шеи проволокой, причинив повреждения, от которых их знакомые скончались на месте. После этого, как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении СКР, преступники забрали автомобиль, деньги и ключи от квартиры погибших и поехали в Петербург, где вынесли из их жилища имущество на сумму 266 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчины вывезли тела в Вологодскую область и сбросили в реку Песь, а автомобиль подожгли.