В Кремле рассказали о сроках перехода на оплату в рублях для российских товаров

Песков назвал преждевременным вопрос о переходе на оплату в рублях для российских товаров

В Кремле рассказали о сроках перехода на оплату в рублях для других экспортируемых российских товаров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, точных сроков перехода на оплату в рублях за другие экспортируемые товары, кроме газа, нет. «Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно», — рассказал он.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Исходно оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

Как говорил помощник президента Максим Орешкин, подобное решение позволит обеспечить безопасность финансов компаний и страны. «Сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны», — отметил он.

Тем не менее многие главы европейских государств и правительств высказывались о том, что их страны не будут платить за российский газ в рублях, поскольку это стало бы нарушением действующих контрактов. В то же время власти некоторых стран, в числе которых Венгрия и Словакия, выразили готовность пойти на эти условия России. При этом, Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза.