Названы способы питаться здорово и при этом сэкономить

Диетолог Кери Глассман назвала заготовки впрок хорошим способом сэкономить на еде

Диетолог Кери Глассман назвала лайфхаки для тех, кто хочет питаться сбалансированно, но имеет ограниченный бюджет. Эксперт в статье на портале Today объяснила, что, потратив всего пять минут в день на планирование меню, можно заметно сэкономить, но при этом купить полезные продукты.

«Здоровый образ жизни не означает, что вы должны опустошать кошелек каждый раз, когда идете в магазин, — подчеркнула Кери Глассман. — Всего лишь нужно придерживаться простых правил во время шопинга. Идеальным способом экономить на еде являются заготовки впрок».

Диетолог советует по возможности выбирать органические продукты. Хороший вариант — делать покупки на фермерских рынках, а не в магазинах здоровой пищи, так как там обычно дешевле. Отправляясь за экологически чистыми продуктами их можно купить впрок и заморозить, советует диетолог, отмечая, что сама закупается раз в неделю.

Еще один действенный, по мнению Глассман, совет — готовить впрок основы диетических блюд. Так, можно нарезать капусту и зелень для салатов, расфасовать по пакетам и убрать в холодильник. А затем в течение недели добавлять в основную массу разные ингредиенты.

План меню на неделю позволяет экономить и время и деньги, уверяет эксперт. Список, по ее словам, убережет от ненужных покупок, а остатки продуктов для одного из ужинов, например, можно отправить в блюда для следующего дня.

Мясоедам диетолог советует присмотреться к говядине травяного откорма, но сократить ее количество в меню. Заменить дорогое мясо можно более дешевыми продуктами, например консервированным лососем или яйцами, или добавить в рацион растительный белок: чечевицу или бобы.

Отличным способом экономить на питании Кери Глассман считает оптовые закупки: например, выгоднее приобрести не один йогурт, а коробку. А чтобы не надоело неделю есть йогурт одного вкуса, в него можно добавлять замороженные ягоды, орехи и другие ингредиенты.

«Сделайте своему кошельку и здоровью одолжение. Вместо сока, газировки и других напитков пейте воду», — напоследок посоветовала диетолог.

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