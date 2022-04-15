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Пострадавшего при обстреле под Брянском ребенка транспортировали в Москву

Минздрав: пострадавший при обстреле ВСУ под Брянском ребенок перевезен в Москву

Фото: Владимир Буров / РИА Новости

Ребенка 2020 года рождения, который пострадал при украинском обстреле в Климовском районе Брянской области, транспортировали в Москву. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву», — сообщил Кузнецов.

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Он добавил, что ребенок находится в Российской детской клинической больнице министерства.

В четверг, 14 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Брянской области. В результате пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. Двоим жителям помощь оказали амбулаторно. По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, из-за обстрела были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. Он также рассказал, что тяжелую травму получила 70-летняя жительница села, которой уже провели операцию, — ей оторвало ногу.

В Следственном комитете заявили, что ВСУ нанесли не менее шести авиаударов с помощью двух боевых вертолетов, которые были снабжены тяжелым наступательным вооружением. Ведомство также сообщило о как минимум шести поврежденных домах.

В регионе с 11 по 25 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителям рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, носить с собой документы, а также быть бдительными по отношению к незнакомым людям. Аналогичные меры введены в Крыму, Курской и Воронежской областях и в Краснодарском крае.

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Анастасия Шейкина
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