В администрации Байдена раскрыли ближайшие планы по санкциям против России

Советник президента США Салливан анонсировал меры «по борьбе с уклонением» РФ от санкций

Вашингтон готовит новые меры «по борьбе с уклонением» России от санкций, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

Администрация американского лидера Джо Байдена сосредоточится на мерах, которые якобы помешают России избегать введенных против нее ограничительных мер, раскрыл политик планы. «В ближайшие дни наше внимание будет сосредоточено на уклонении», — уточнил Салливан во время выступления перед Вашингтонским экономическим клубом.

В течение ближайших двух недель Вашингтон сделает объявления, анонсировал политик. «В них будут определены наши цели, которые помогают уклоняться от санкций как внутри Российской Федерации (РФ), так и за ее пределами», — добавил он.

По его словам, США не будут возвращать активы российских бизнесменов, попавших под санкции. Западные страны ввели ограничения против России из-за специальной военной операции, проходящей на Украине.