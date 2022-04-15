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Власти Испании нашли 34 объекта собственности россиян

El País: в Испании обнаружили 34 объекта собственности, связанные с бизнесменами из России

Фото: Pixabay

В Испании были обнаружены 34 объекта собственности, связанные с бизнесменами из России. Об этом сообщает испанская общественно-политическая газета El País со ссылкой на данные расследования.

Согласно информации издания, в ходе расследования, которое предпринял Генеральный совет нотариата Испании, в стране были обнаружены четыре яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, которые принадлежат российским предпринимателям, ранее попавшим под санкции.

Найденная властями собственность россиян расположена вдоль средиземноморского побережья Испании. Большинство объектов находятся в Каталонии, в частности в провинциях Жирона и Таррагона, другие расположены в Андалусии, Валенсии, а также на Балеарских островах.

Как утверждает El País, вероятным владельцем части обнаруженных активов является генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Отмечается, что объекты собственности удалось обнаружить благодаря работе Генерального совета нотариата и его Централизованного органа по предотвращению отмывания денег.

Вслед за введением ограничений за рубежом стали задерживать, в частности, яхты оказавшихся под санкциями россиян. Сенаторы США в конце марта предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Власти США также рассказали, что решили в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы.

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Варвара Кошечкина
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