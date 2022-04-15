США назвали вероятный срок окончания конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен назвал конец 2022 года сроком окончания конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года. Об этом сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что США изменили свою оценку касательно сроков проведения Россией военной спецоперации — ранее Вашингтон ожидал, что она завершится в сжатые сроки.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней. Слова Пескова подтвердил президент России Владимир Путин, заявив, что спецоперация «идет в строгом соответствии с графиком».

При этом в Кремле не озвучили сроки окончания спецоперации по защите Донбасса. Ее завершат в срок и в полном объеме, подчеркнул Песков.