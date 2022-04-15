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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли производство сигарет без маркировки

В Самаре полицейские изъяли 200 тысяч пачек сигарет различных марок с признаками подделки

Кадр: МВД Медиа

В Самаре сотрудники МВД и ФСБ пресекли производство табачной продукции без маркировки. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подпольный цех находился в Кировском районе города. Полицейские обнаружили там более 200 тысяч пачек сигарет различных марок с признаками подделки и рабочую линию для изготовления и упаковки товара. Помимо этого, было изъято 120 рулонов сигаретной бумаги, более 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, а также коробки с табаком и другие расходные материалы. По предварительным данным, немаркированные изделия собирались продавать на территории Самарской области.

Но производстве работали девять сотрудников, у семерых из которых, граждан одной из стран ближнего зарубежья, были выявлены нарушения миграционного законодательства. В отношении них стражи порядка составили административные протоколы.

Следователем МВД было возбуждено дело по статье 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ. Сейчас полицейские ищут организаторов подпольного бизнеса.

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Елизавета Новикова
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