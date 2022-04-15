Турецкая авиакомпания вернула возможность покупки билетов за рубли

АТОР: россияне снова могут покупать билеты на сайте Turkish Airlines за рубли

Национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines вернул российским пассажирам возможность покупки билетов за рубли. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что данная функция была недоступна для отечественных путешественников на протяжении последних двух месяцев. Теперь туристы, планирующие поездку в Турцию, снова могут оплатить проездные документы на официальном сайте авиакомпании картой «Мир». При этом платеж будет произведен в рублях.

Эксперты АТОР также напомнили, что покупка билетов картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, по прежнему невозможна.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Турции планируют создать новую авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на турецкие курорты. Известно, что перевозчик будет базироваться в аэропорту Антальи, а в его распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции.