ООН и ОБСЕ обвинили в недостаточной реакции на травлю России в мире

Глава СПЧ Фадеев заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на травлю России в мире

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев в интервью РИА Новости выступил с обвинениями в адрес таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ, за то, что они проявляют недостаточно сильную реакцию на травлю страны во всем мире.

«Конечно, недостаточно. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм. И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история — история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заявил он.

Он подчеркнул, что травля русскоязычных людей происходит вне зависимости от того, поддерживает ли конкретный человек ту политику, которую проводят российские власти, или нет. «Русский — значит враг», — заключил Фадеев.

Ранее избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассказал, что стране необходимо принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине. По словам политика, Сеул выделил Киеву 10 миллионов долларов (около 826 миллионов рублей), что составляет примерно 20 центов на каждого украинца.