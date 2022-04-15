Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых

ФМБС: вакцину «Конвасэл» могут разрешить для пожилых после третьей фазы испытаний

Федеральное медико-биологическое агентство России назвало сроки, когда вакцина против коронавируса «Конвасэл» будет разрешена для пожилых. Это произойдет после третьей стадии клинических испытаний, передает РИА Новости.

«Расширение показаний вакцины "Конвасэл" для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований», — рассказали в ФМБА.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» 18 марта. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

