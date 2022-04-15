Власти показали снимки разрушенного села после обстрела Украиной

Замглавы Белгородской области Базаров опубликовал фото Журавлевки после обстрела Украиной

Заместитель главы Белгородской области Владимир Базаров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал фотографии разрушенных домов в селе Журавлевка, которое подверглось обстрелу со стороны Украины.

На показанных властями снимках видно, как у одного дома взрывом повредило крышу, из-за чего там образовалось крупное отверстие. В одном из стекол торчит осколок от снаряда, а в стене еще одного строения виднеется большая пробоина. Стена пристройки к дому, которая состояла из шифера, почти полностью уничтожена.

«По поручению губернатора выехал в Журавлевку, которая вчера вновь подверглась обстрелу с украинской стороны. Вместе с представителями Белгородского района осмотрели школу и обошли более 20 домов, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб», — подписал пост с фотографиями замгубернатора.

Об обстреле села Журавлевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно 14 апреля. Пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, в Белгородской области со стороны Украины в тот же день подверглось обстрелу село Сподарюшино.