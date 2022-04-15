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Власти показали снимки разрушенного села после обстрела Украиной

Замглавы Белгородской области Базаров опубликовал фото Журавлевки после обстрела Украиной

Фото: страница Владимира Базарова во «ВКонтакте»

Заместитель главы Белгородской области Владимир Базаров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал фотографии разрушенных домов в селе Журавлевка, которое подверглось обстрелу со стороны Украины.

На показанных властями снимках видно, как у одного дома взрывом повредило крышу, из-за чего там образовалось крупное отверстие. В одном из стекол торчит осколок от снаряда, а в стене еще одного строения виднеется большая пробоина. Стена пристройки к дому, которая состояла из шифера, почти полностью уничтожена.

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«По поручению губернатора выехал в Журавлевку, которая вчера вновь подверглась обстрелу с украинской стороны. Вместе с представителями Белгородского района осмотрели школу и обошли более 20 домов, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб», — подписал пост с фотографиями замгубернатора.

Об обстреле села Журавлевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) стало известно 14 апреля. Пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, в Белгородской области со стороны Украины в тот же день подверглось обстрелу село Сподарюшино.

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Никита Абрамов
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