Экономист высказался о судьбе юаня и евро на фоне заморозки активов России

Аналитик Самиев допустил укрепление юаня в качестве мировой резервной валюты

Китайский юань может укрепить свои позиции в качестве мировой резервной валюты в течение 2022 года, вместе с евро отвоевав часть позиций у доллара, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик Павел Самиев. Он объяснил, что доля доллара сокращается уже на протяжении 10-15 лет, этот процесс только ускорился после заморозки российских резервных счетов.

Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT приведет к краху гегемонии доллара в условиях отказа от этой валюты в международных расчетах. Об этом заявили в статье главного экономиста японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы в издании JB Press.

Замена

«Начнем с того, что за последние 10-15 лет доля доллара как расчетной единицы в мировой торговле и резервной валюты сокращается. Хотя в целом такая тенденция была и раньше, — сказал Самиев. — Как раз за счет этого выросла доля евро и других валют. Юань пока остается все же периферийной валютой, не занимающей доминирующую часть даже среди азиатских стран, там все равно лидирует доллар. Но все же недавно он стал резервной валютой, и доля его растет достаточно быстро».

Аналитик считает, что существенный рост доли юаня и других валют в качестве мировых расчетных и резервных единиц можно будет увидеть в ближайшее время.

«Я бы не сказал, что причина этого будет заключаться в отключении России от SWIFT. Скорее, ключевым моментом, который сыграет против доллара, станет заморозка валютный резервов РФ. Дело в том, что она абсолютно неправовая, не основывается ни на одной правовой норме, нет ни одного правового института, способного дать возможность заморозить резервы России, которая была бы принята другими странами. Это важно, потому что это сигнал для всех стран с долларовыми резервами. Сигнал о том, что монополистическим решением одной страны можно все заморозить», — объяснил экономист.

По его словам, многие государства уже уловили этот сигнал и начали снижение долларовых резервов. Статистику такого перехода можно будет увидеть ко второму кварталу, но Самиев уверен, что структура резервных валют в мире значительно изменится.

Наиболее оптимальными валютами для перехода, как считает аналитик, станут евро и юань. Но у юаня есть одна существенная проблема: значительная волатильность, присущая развивающейся валюте.

«Но дело в том, что это очень субъективная история. Если большое число стран будет использовать юань в качестве резервной валюты, он станет устойчивым. Здесь просто нужно набрать критический объем. Сейчас она измеряется в мировом объеме резервов юань занимается доли процентов, но как только этот показатель достигнет 10-15 процентов, объем станет критическим. Думаю, это мы сможем увидеть уже в текущем году. Так что доля юаня продолжит расти, евро росла, но сейчас остановилась», — заключил Самиев.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков. 8 апреля ЕС полностью заморозил активы четырех организаций из списка с целью «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».