Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
19:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
19:30 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
22:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Спорт

Бывшая первая ракетка мира призвала наказать чемпиона ОИ за агрессию на корте

Экс-теннисистка Энен призвала не допускать Зверева на корт из-за агрессивного поведения

Фото: Thierry Roge / Reuters

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призвала строже наказывать теннисистов за проявление агрессии на корте. Ее слова передает Eurosport.

Экс-спортсменка потребовала не допускать до соревнований олимпийского чемпиона немца Александра Зверева. «Ты не можешь кричать на судью. Даже если ты делаешь это не специально: сломанная ракетка, летящая в болбоя — это проблема», — подчеркнула она. Энен заявила, что необходимо принимать конкретные действия, чтобы теннисисты не вдавались в такие крайности.

По словам Энен, поведение игроков становится неприемлемым. «Думаю, пришло время перестать показывать то, как теннисисты разбивают ракетки, мы не хотим видеть это по телевидению. Лучшие спортсмены должны быть образцом для подражания», — предложила она.

23 февраля Зверева отстранили от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько и дисквалифицировали за неспортивное поведение. После проигрыша в матче 1/8 финала парного разряда (Зверев выступал с бразильцем Марсело Мело) против дуэта Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваары он подошел к вышке главного судьи и несколько раз с агрессией ударил по ней ракеткой.

Зверев — олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Он одерживал победы в 19 турнирах ATP. В рейтинге ассоциации он занимает третью строку, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и россиянину Медведеву.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов бронетанкового завода в Киеве
Власти Румынии запретят судам под российским флагом заходить в свои порты
Житель Зеленограда до смерти забил инвалида-колясочника
Сейшелы отказались вводить санкции против России
Стало известно о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Специалист по миграции поддержал инициативу Медведева создать базу мигрантов
Глава ДНР заявил о сдавшихся в плен иностранных наемниках
Минобороны сообщило об уничтожении района сосредоточения на Украине
В МИД назвали дальнейший статус России в совете ООН по правам человека
В Триполи зашли вооруженные колонны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.