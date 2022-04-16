Бывшая первая ракетка мира призвала наказать чемпиона ОИ за агрессию на корте

Экс-теннисистка Энен призвала не допускать Зверева на корт из-за агрессивного поведения

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призвала строже наказывать теннисистов за проявление агрессии на корте. Ее слова передает Eurosport.

Экс-спортсменка потребовала не допускать до соревнований олимпийского чемпиона немца Александра Зверева. «Ты не можешь кричать на судью. Даже если ты делаешь это не специально: сломанная ракетка, летящая в болбоя — это проблема», — подчеркнула она. Энен заявила, что необходимо принимать конкретные действия, чтобы теннисисты не вдавались в такие крайности.

По словам Энен, поведение игроков становится неприемлемым. «Думаю, пришло время перестать показывать то, как теннисисты разбивают ракетки, мы не хотим видеть это по телевидению. Лучшие спортсмены должны быть образцом для подражания», — предложила она.

23 февраля Зверева отстранили от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько и дисквалифицировали за неспортивное поведение. После проигрыша в матче 1/8 финала парного разряда (Зверев выступал с бразильцем Марсело Мело) против дуэта Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваары он подошел к вышке главного судьи и несколько раз с агрессией ударил по ней ракеткой.

Зверев — олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Он одерживал победы в 19 турнирах ATP. В рейтинге ассоциации он занимает третью строку, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и россиянину Медведеву.