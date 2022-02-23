Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Уотфорд
Сегодня
22:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Немецкого теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение на турнире

Немецкого теннисиста Зверева отстранили от турнира в Акапулько за неспортивное поведение

Фото: Henry Romero

Немецкого теннисиста Александра Зверева отстранили от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение. После проигрыша в матче 1/8 финала парного разряда (Зверев выступает с бразильцем Марсело Мело) против дуэта Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваара немец подошел к вышке главного суди и несколько раз с агрессией ударил по ней ракеткой. Сломанный инвентарь спортсмен подарил юному болельщику.

Ранее 23 февраля российский теннисист Даниил Медведев обматерил Бенуа Пэра на турнире в Акапулько. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-пойнт, отправив мяч в сетку. «Как?! Как мне попасть в корт, сука?» — возмутился он. В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза. «Что у него все в линию попадает? Что это за ***, ***? Почему все в линию, сука?» — не сдержался россиянин.

Зверев — олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Он одерживал победы в 19 турнирах ATP. В рейтинге ассоциации он занимает третью строку, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и россиянину Медведеву.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Трамп счел признание Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением
В России госпитализировали 16 349 пациентов с коронавирусом
Соловьев ответил на включение в санкционный список ЕС фразой «сильно боятся»
Кризис вокруг Украины сравнили с древнегреческой трагедией
Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы из-за Донбасса
На Гавайях разбился вертолет ВМС США
Армения прокомментировала возможность признания ДНР и ЛНР
Во Франции раскритиковали США за описание кризиса на Украине словом «вторжение»
Немецкого теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение на турнире
Франция назвала условие запуска «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.