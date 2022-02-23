Немецкого теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение на турнире

Немецкого теннисиста Александра Зверева отстранили от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение. После проигрыша в матче 1/8 финала парного разряда (Зверев выступает с бразильцем Марсело Мело) против дуэта Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваара немец подошел к вышке главного суди и несколько раз с агрессией ударил по ней ракеткой. Сломанный инвентарь спортсмен подарил юному болельщику.

Ранее 23 февраля российский теннисист Даниил Медведев обматерил Бенуа Пэра на турнире в Акапулько. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-пойнт, отправив мяч в сетку. «Как?! Как мне попасть в корт, сука?» — возмутился он. В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза. «Что у него все в линию попадает? Что это за ***, ***? Почему все в линию, сука?» — не сдержался россиянин.

Зверев — олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Он одерживал победы в 19 турнирах ATP. В рейтинге ассоциации он занимает третью строку, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу и россиянину Медведеву.