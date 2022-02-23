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Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил Бенуа Пэра за игру на турнире в Мексике

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил соперника на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает Sports.ru.

В первом круге россиянин встретился с французом Бенуа Пэром. Медведев обыграл его со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-поинт, отправив мяч в сетку. «Как?! Как мне попасть в корт, сука?», — возмутился он.

В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза. «Что у него все в линию попадает? Что это за ******, *****? Почему все в линию, сука?», — не сдержался россиянин.

Ранее на турнире в Акапулько у американского теннисиста Стефана Козлова случились судороги обеих ног. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью во время матча против болгарина Григора Димитрова. Врачи оказали помощь Козлову, после чего он смог продолжить встречу.

Дарья Коршунова
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