Президент Азербайджана Алиев обвинил Запад в лицемерии из-за конфликта на Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил западные страны в лицемерии из-за конфликта на Украине. Его слова приводит Ura.ru в Telegram-канале.

Как отметил глава государства, во время второй карабахской войны, когда Азербайджан освобождал свои земли с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли их «смертоносным оружием».

Однако теперь, в ходе спецоперации на Украине они называют этот беспилотник «ангелом», добавил президент. «Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам, и такова реальность», — подчеркнул Алиев.

Ранее стало известно, что в связи с ситуацией на Украине в Азербайджане был создан необходимый запас основных продовольственных товаров. Проблемы, наблюдающиеся в стране, связаны с транспортом и логистикой, повышением цен, импортом товаров и различными ограничениями.