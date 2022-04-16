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Бывший дипломат заявил о нависшей над Азией тени западного колониализма

Экс-австралийский дипломат Лэндер увидел угрозу возрождения западного колониализма в Азии

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Тень западного колониализма вновь нависла над Азиатским регионом. Такое мнение выразил бывший австралийский дипломат Джон Лэндер (John Lander), занимавший пост заместителя посла в Китае в 1974-71976 годах, в статье для газеты Global Times.

Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йена Столтенберга о намерении расширить влияние Североатлантического альянса в Азии с целью противостоять «растущему влиянию и политике принуждения Китая». По словам Лэндера, такое заявление вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, в которых живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства.

Дипломат также обратил внимание на то, что заявление генсека НАТО прямо противоречит заверениям президента США Джо Байдена президенту Китая Си Цзиньпину о том, что «Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне с Китаем» и что активизация деятельности альянса «не направлена против КНР».

Лэндер отметил, что Китай хочет работать в рамках системы ООН, чтобы укрепить организацию и сделать ее более справедливой для развивающихся стран. В свою очередь, США видят в этом подрыв «основанного на правилах порядка», который был создан Вашингтоном и его союзниками в их собственных интересах.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Вашингтон пытается создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. По словам министра иностранных дел Китая, данная стратегия Вашингтона направлена на поддержание гегемонистской системы с доминирующей ролью США. В свою очередь это бьет по региональному сотрудничеству.

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Ксения Назарова
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