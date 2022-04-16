Экс-куратор из СБУ рассказал об уголовниках и наркоманах в «Правом секторе»

Экс-куратор из СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках «Правого сектора»

Офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию об украинских боевиках в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы с личными данными.

Согласно документам, среди участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники. Дислоцировался батальон по адресу Херсонская область, Каховский район, село Плодовое. Отмечается, что численность формирования составляла около 30 человек, 10 из которых обычно находились на базе. Боевики располагали пятью ручными подствольными гранатометами, четырьмя автоматами Калашникова и примерно десятью гранатами. Место хранения оружия тщательно скрывалось.

В документах приводятся личные данные боевиков 12-го запасного батальона ДУК ПК, в то числе их паспортные данные, клички и прочие сведения, включая номера телефонов и личного автотранспорта. Согласно бумагам, среди бойцов есть уголовники, причастные к противостояниям с правоохранителями и прочим преступлениям, а также граждане, употребляющие наркотические вещества.

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