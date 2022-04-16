Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России возник дефицит обезболивающих для животных

В России стали почти недоступны обезболивающие средства для животных «Золетил» и «Телазол»

Фото: Pixabay

В России возник дефицит обезболивающих средств для животных, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Так, «Золетил» из Франции и «Телазол» из США стали почти недоступны из-за сложностей с логистикой, которая возникла на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине. Известно, что цены на препараты на черном рынке увеличились до 20 раз.

В Россельхознадзоре планируют решить проблему с помощью нового отечественного средства на основе кетамина (анальгетик и анестетик, используемый и в гуманной медицине, и в ветеринарии, — прим. «Ленты.ру») под названием «Трамвет». Произведенный на Московском эндокринном заводе, сейчас он проходит экспертизу для госрегистрации.

30 марта Минздрав заявил о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что ведомство сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о применении ВСУ американских дронов-камикадзе в ДНР
Диетолог назвала простой способ восполнить нехватку витамина D
В России указали на невозможность исключения страны из мировой торговли
Илон Маск нашел способ купить Twitter в обход ограничительных мер
На границе Польши с Белоруссией образовалась очередь из тысяч грузовиков
В Германии назвали чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера
Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
Иммунолог рассказал о роли омикрона в обновлении коллективного иммунитета
В Чехии резко выросли цены на электроэнергию
В России возник дефицит обезболивающих для животных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.