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Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

Роскомнадзор ограничил доступ к фейковому сайту партии «Единая Россия»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт партии «Единая Россия», на котором распространялась недостоверная информация о проведении спецоперации России на Украине. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба партии.

В партии отметили, что IP-адрес интернет-ресурса зарегистрирован в США. Информация на сайте, по заявлению представителя пресс-службы, «вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом».

Ранее информацию с поддельного ресурса начали распространять в СМИ. На сайте было размещено заявление, сделанное якобы заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. В нем говорилось о некоем «приказе верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

В конце февраля Илон Маск сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

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Варвара Кошечкина
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