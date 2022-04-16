Приложения «ЮMoney» и «Сбермегамаркета» удалили из Google Play

Приложения «ЮMoney» и «Сбермегамаркета» стали недоступны в магазине Google Play

Приложения сервиса электронных платежей «ЮMoney» и маркетплейса «Сбермегамаркет» удалили из магазина Google Play. О том, что они стали недоступны, сообщается в Telegram-каналах обеих компаний.

«Пользовали Android сейчас не могут скачать и обновить мобильное приложение "ЮMoney" в Google Play», — говорится в аккаунте одного из сервисов. Онлайн-площадка «Сбермегамаркет» выпустила аналогичное объявление.

В компаниях заверили, что ранее скачанные приложения будут работать корректно. Они посоветовали не удалять их с мобильных устройств, так как их невозможно будет загрузить заново.

13 апреля стало известно, что из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на базе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. В банке рекомендовали клиентам не удалять уже установленный «СберБанк Онлайн». В случае, если приложение было удалено, его можно скачать по ссылке на сайте банка.

США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Сбера 6 апреля. Они означают заморозку активов и полный запрет для резидентов стран на ведение бизнеса с банком. В связи с этими обстоятельствами 7 апреля Сбер остановил валютные переводы за рубеж.