Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россиянина на Кипре заподозрили в расизме и арестовали

Посольство РФ сообщило об аресте россиянина на Кипре по подозрению в разжигании расизма

Фото: Aleksey Bychkov / Global Look Press

Гражданин России арестован на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Никосии.

По информации диппредставительства, суд задержал россиянина на четверо суток. Газета «Филелефтерос» пишет, что мужчина подозревается в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений, он «охотился» за участниками акций в поддержку России.

«Полицейские в ходе проверки выявили, что пользователь и владелец страницы в соцсети посредством своих постов разжигал ненависть и ксенофобию среди граждан», — пишет издание. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями получили данные о том, что россиянин опубликовал номера автомобилей участников акции протеста в Лимассоле, прошедшей накануне, а также выступал против русских на Кипре.

Ранее польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже. Уточняется, что задержанный собирал «данные о воинских частях, их оснащении и расписании». По ходатайству прокурора суд временно арестовал россиянина на три месяца. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жена Медведчука сообщила о согласии мужа на обмен
Майк Тайсон объяснил возвращение в бокс влиянием психоделика
В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada
Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan
На Украине задумали заменить русский язык в школах другими предметами
Минобороны Турции оценило обстановку в проливах в связи с дрейфующими минами
Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы дала показания
В сети появились снимки снесенного в Подмосковье «Макдоналдса»
Пропавшего в горах Абхазии россиянина нашли мертвым
Украинские войска обстреляли Донецк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.