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Медведев отреагировал на фейк о его призыве сбивать спутники Starlink

Зампред СБ Медведев назвал свежей идеей фейк о его призыве сбивать спутники Starlink

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на фейк о его призыве сбивать спутники Starlink. Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Медведев назвал свежей идеей уничтожение спутников. «Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — написал он.

Политик отметил, что фейки создают альтернативную вселенную, и признался, что ему «особенно приятно, что за порцию fake news про "Единую Россию" платят прямо из Госдепа».

Ранее в субботу, 16 апреля, Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт партии «Единая Россия». IP-адрес интернет-ресурса был зарегистрирован в США.

Информацию с поддельного ресурса начали распространять в СМИ. На портале в том числе было размещено заявление, якобы сделанное Медведевым. В нем говорилось о некоем «приказе верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите. В конце февраля Илон Маск сообщил, что открыл доступ к Starlink на территории Украины.

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Евгений Шульгин
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