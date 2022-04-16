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Индия передумала покупать у России вертолеты Ми-17В5

ANI News: Индия отказалась покупать российские вертолеты Ми-17В5

Фото: Marton Monus / Reuters

Военно-воздушные силы Индии приняли решение отложить покупку 48 российских вертолетов Ми-17В5. Об этом сообщило агентство ANI News со ссылкой на источник в правительственных кругах, передает ТАСС.

Отмена тендера произошла в рамках поддержки национальной программы производства местных вертолетов средней грузоподъемности «Делай в Индии» (Make in India). Собеседник агентства уточнил, что данное решение было принято задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

О возможной закупке Индией еще 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 заявлял в декабре 2015 года индийский министр обороны Манохар Паррикар. В 2008-2015 годах Россия продала в Индию 151 военно-транспортный вертолет типа Ми-17В5.

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Ксения Назарова
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