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Минобороны показало работу подразделений МТО в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу подразделений МТО в ходе спецоперации на Украине

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине развернули дорожно-комендантский гарнизон для организации сопровождения колонн автомобилей и бронетехники. Соответствующее видео Минобороны представило журналистам, ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как личный состав гарнизона осуществляет подвоз материальных средств. Кроме того, создана сводная рота по сопровождению воинских грузов. Здесь заправляют проходящие колонны, обслуживают технику, после чего она направляется в назначенные районы.

Военнослужащие, размещающиеся на привал, могут постирать вещи и сходить душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, а также отдохнуть в комфортных условиях, рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны показало видеозапись работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона.

Сергей Истомин
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