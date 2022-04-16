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Самолет с высланными из Франции дипломатами вылетел в Россию

Самолет с дипломатами, объявленными Францией персонами нон грата, вылетел в Россию

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Самолет с высланными Францией сотрудниками посольства РФ в Париже вылетел в Россию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии Александр Макогонов, передает РИА Новости.

По словам Макогонова, рейс для вывоза объявленных персонами нон грата дипломатов был организован по договоренности с французской стороной.

Ранее, 11 апреля, МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов.

Утверждалось, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) якобы раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на территории Франции. По предварительным данным, шестеро российских агентов осуществляли на территории страны деятельность, которая противоречила национальным интересам Франции.

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Мария Гейн
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